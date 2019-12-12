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Ученые: изменение климата сдвинет лесотундру Сибири на 100 км севернее к 2050 году

Это приведет к расширению зоны земледелия в регионе

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Изменение климата из-за потепления сдвинет к 2050 году границу лесотундры в Сибири более чем на 100 километров севернее. Об этом четверг сообщила пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Ученые института сельского хозяйства КНЦ отметили, что изменение климатических условий в Сибири происходит с большей скоростью, чем на территории России или планеты в целом. Если в среднем по России за сто лет температура выросла на 1,26 градуса, то для Приенисейской Сибири, в пределах Красноярского края, эта цифра составляет 1,44. Наиболее интенсивное потепление наблюдается в тундре и лесотундре. При этом ежегодная сумма осадков в среднем по территории региона возросла на 8,2 миллиметра. Если подобная тенденция сохранится, то к 2050 году среднегодовая температура воздуха увеличится дополнительно на 0,5, а сумма осадков возрастет на 28 миллиметров.

"Наблюдаемое потепление отодвинет границы всех природных зон к северу. Например, лесотундра к 2050 году сдвинется более чем на сто километров, все это приведет к преобразованию почв и земельных ресурсов. Из-за таяния вечной мерзлоты в северной части произойдет заболачивание почвы в тундре и таежной зоне. В лесостепи усилится процесс накопления гумуса - основного источника питательных веществ в почве", - сообщили в пресс-службе, сославшись на ученых института сельского хозяйства.

Таким образом увеличится зона земледелия в Сибири. По словам заместителя директора по научной части института Александра Шпедта, такие изменения, с одной стороны, могут положительно сказаться на сельскохозяйственной отрасли региона, где не хватает тепла и влаги. В условиях изменяющегося климата увеличится продолжительность вегетационного периода, что открывает перспективы выращивания на севере земледельческой зоны Сибири теплолюбивых культур - скороспелых сортов кукурузы, чечевицы, сои.

"Однако стоит учитывать, что в это же время на юге Сибири за счет повышения температуры и неравномерного выпадения осадков, почвы будут иссушаться. Это приведет к их деградации. Потребуется дополнительное орошение и более активное применение минеральных удобрений, без которых ведение сельского хозяйства здесь станет неустойчивым", - сказал Шпедт.

Теги
РоссияКрасноярский край
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