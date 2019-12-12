Якутия расширит сотрудничество с регионами Канады в рамках Северного форума

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) намерена расширить сотрудничество с канадскими регионами по линии Северного форума, а также в области инновационных технологий. Об этом корреспондент ТАСС в среду сообщил заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков по итогам рабочего визита делегации этого региона РФ в Канаду.

"Арктическая повестка останется одной из самых актуальных в мире и в будущем, поэтому необходимы консолидация и сотрудничество арктических и северных регионов мира", - сказал он. По его словам, во время визита якутская делегация провела встречу с и. о. генерального директора по Арктике, Евразии и Восточной Европе МИД Канады Элисон Грант. "Мы обсудили вопросы расширения взаимодействия в рамках Северного форума, поддержки коренных малочисленных народов Севера, перспективы сотрудничества между сторонами в сфере креативной индустрии, а также в области экологии и природопользования, в частности, продолжению многолетнего проекта по передаче Канадой Якутии лесных бизонов", - сообщил Бычков.

Кроме того, делегация Якутии посетила инновационные кластеры в Оттаве и Торонто (оба находятся в провинции Онтарио), где, в частности, презентовала территорию опережающего развития "Кангалассы", расположенную в Якутске, и ознакомилась с работой ведущих канадских технологических центров. "Например, мы ознакомились с работой крупнейшего в Северной Америке инновационного центра "MaRS Discovery District", который поддерживает более 1,2 тыс. канадских научных и технологических компаний, каждая из которых нацелена на решение актуальных проблем общества", - отметил Бычков.

В рамках бизнес-миссии российского региона в Канаде венчурная компания "Якутия" подписала соглашение о сотрудничестве с Йоркским институтом развития предпринимательства (YEDI), который предоставляет высококачественное бизнес-образование и наставничество инновационным предпринимателям и некоммерческим организациям. "Соглашение подразумевает менторскую поддержку YEDI стартапам, зарегистрированным в Якутии, обмен информацией о проектах, представляющих взаимный интерес. Также мы обсудили возможность обмена опытом с инновационным сообществом Канады", - добавил зампред правительства Якутии. "Уверен, что проведенная в эти дни работа будет способствовать максимальной реализации имеющихся перспектив и возможностей республики, - подчеркнул Бычков.

Северный форум - международная неправительственная организация северных регионов, созданная в 1991 году. В 1992 году Северный форум получил аккредитацию в ООН как неправительственная организация и статус наблюдателя в Арктическом совете. Членами организации являются северные регионы России, Исландии, Канады, США, Южной Кореи, Финляндии.