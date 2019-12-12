Ученые считают, что один из ранних христианских храмов Кубани мог находиться на Тамани

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Найденные в 2019 году во время Фанагорийской археологической экспедиции предметы церковной утвари позволили ученым сделать вывод о том, что один из самых ранних храмов на территории Краснодарского края мог находиться в центральной части античной Фанагории, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Владимир Кузнецов.

"В процессе археологических исследований были обнаружены разбитая мраморная купель для крещения детей и взрослых, а также мраморная же столешница, использовавшаяся в качестве алтаря и стола для подношений. Сделанные этим летом находки представляют собой предметы, которые типичны для христианских храмов-базилик. Они происходят из наших раскопок на нижнем плато города, а это место в древности и в средневековое время находилось на перекрестке важнейших дорог, пересекающих Фанагорию", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что слой, в котором были обнаружены эти предметы, датируется VI веком нашей эры и содержит в себе следы сильного пожара. "По всей видимости, город в это время был разрушен какими-то врагами, и есть все основания считать, что в непосредственной близости от найденных артефактов находилась христианская базилика, которую еще предстоит обнаружить и исследовать в предстоящие полевые сезоны. Дата пожара и гибели базилики определяются золотой византийской монетой, найденной в слое: она принадлежала византийскому императору Юстиниану I (527-565 годы нашей эры)", - пояснил собеседник.

Ученый отметил, что христианская община в Фанагории является одной из самых ранних на территории России. Первое упоминание относится к 519 году - сделана запись об участии Фанагорийского епископа Иоанна в заседании синода в Константинополе. Таким образом, в этом году Фанагорийской епархии исполнилось 1,5 тыс. лет. "Уже сделанные находки, а также предстоящие исследования позволяют надеяться на открытие новых страниц становления христианства в нашей стране", - подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что пока раскопки на месте, где, предположительно, мог находиться храм, не проводились. "[Чтобы обследовать место, где мог находиться храм], нужно увеличить площадь раскопа. Пока это невозможно: необходимо найти финансирование и специалистов, которые будут курировать научную часть работы", - уточнил собеседник.

Христианство в Фанагории

Сделанные этим летом находки важны для ученых, так как ранее предметов, дающих представление о развитии христианства в Фанагории было найдено немного. По данным ученых, первые христианские общины на Боспоре (то есть на Керченском и Таманском полуостровах) появились в начале IV века нашей эры. Здесь была основана епископская кафедра в Пантикапее (город на месте современной Керчи).

Фанагория - античный город, основанный в VI веке до нашей эры на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

Археологические раскопки на территории древнего города ведутся с XIX века, в настоящее время раскопки проводятся ежегодно, Фанагорию изучают ученые разных специализаций. В 2012 году при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело" на Тамани был создан научно-исследовательский центр, также финансируется работа Фанагорийской археологической экспедиции.