В зоопарке Читы сформируют пары из прибывших из Чехии обезьян-тамаринов

ЧИТА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники Читинского зоопарка сформируют пары из обезьян - эдиповых тамаринов и карликовых игрунков, прибывших в Россию из Чехии. Об этом в четверг корреспондент ТАСС рассказал директор зоопарка Дмитрий Ларченко.

"В этом году нашему зоопарку исполнилось 25 лет, на юбилейные мероприятия в Читу приезжали гости, в том числе из других зоопарков России и зарубежья, и мы заключили меморандум о совместном участии в содержании и разведении диких животных. В рамках этого соглашения к нам из чешского зоопарка "Ограда" прибудут обезьяны, из которых мы сформируем пары для обмена с другими зоопарками страны и дальнейшего размножения", - сказал Ларченко.

Четыре обезьяны, два карликовых игрунка и два эдиповых тамарина, прибыли в Россию еще в начале декабря. Их на поезде везут в Читу и в ближайшее время доставят в местный зоопарк. После прибытия в город животных поместят на карантин - специалисты оценят, как зверьки преодолели дорогу, и будут внимательно следить за акклиматизацией приматов.

"У нас уже есть пара тамаринов, нужно будет сформировать пары с теми обезьянами, которых нам отправили - это самец и самка 2018 и 2015 годов рождения. Это сложный и длительный процесс", - добавил директор зоопарка.

Одна пара тамаринов останется в Чите, а вторую отправят в зоопарк Сургута. В обмен из Западной Сибири в Забайкалье доставят пару полярных сов, которых поселят в зоопитомнике "Амодово" в пригороде Читы - там для этих птиц уже готовят вольер.

Эдиповы тамарины и карликовые игрунки - это виды игрунковых обезьян, которые обитают в Южной Америке. Карликовые игрунки - это одни из самых маленьких приматов, их величина составляет лишь от 11 до 15 см, не считая хвоста длиной от 17 до 22 см, а вес - от 100 до 150 граммов. Эдиповы тамарины крупнее: длина их тела составляет от 21 до 26 см, а вес - от 300 до 450 граммов.