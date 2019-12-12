{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В зоопарке Читы сформируют пары из прибывших из Чехии обезьян-тамаринов

Одну пару тамаринов оставят в Чите, другую отправят в зоопарк Сургута
Тамарины AP Photo/Martin Meissner
Описание
Тамарины
© AP Photo/Martin Meissner

ЧИТА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники Читинского зоопарка сформируют пары из обезьян - эдиповых тамаринов и карликовых игрунков, прибывших в Россию из Чехии. Об этом в четверг корреспондент ТАСС рассказал директор зоопарка Дмитрий Ларченко.

"В этом году нашему зоопарку исполнилось 25 лет, на юбилейные мероприятия в Читу приезжали гости, в том числе из других зоопарков России и зарубежья, и мы заключили меморандум о совместном участии в содержании и разведении диких животных. В рамках этого соглашения к нам из чешского зоопарка "Ограда" прибудут обезьяны, из которых мы сформируем пары для обмена с другими зоопарками страны и дальнейшего размножения", - сказал Ларченко.

Четыре обезьяны, два карликовых игрунка и два эдиповых тамарина, прибыли в Россию еще в начале декабря. Их на поезде везут в Читу и в ближайшее время доставят в местный зоопарк. После прибытия в город животных поместят на карантин - специалисты оценят, как зверьки преодолели дорогу, и будут внимательно следить за акклиматизацией приматов.

"У нас уже есть пара тамаринов, нужно будет сформировать пары с теми обезьянами, которых нам отправили - это самец и самка 2018 и 2015 годов рождения. Это сложный и длительный процесс", - добавил директор зоопарка.

Одна пара тамаринов останется в Чите, а вторую отправят в зоопарк Сургута. В обмен из Западной Сибири в Забайкалье доставят пару полярных сов, которых поселят в зоопитомнике "Амодово" в пригороде Читы - там для этих птиц уже готовят вольер.

Эдиповы тамарины и карликовые игрунки - это виды игрунковых обезьян, которые обитают в Южной Америке. Карликовые игрунки - это одни из самых маленьких приматов, их величина составляет лишь от 11 до 15 см, не считая хвоста длиной от 17 до 22 см, а вес - от 100 до 150 граммов. Эдиповы тамарины крупнее: длина их тела составляет от 21 до 26 см, а вес - от 300 до 450 граммов.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
СМИ: в Таиланде родился двуглавый котенок
У редкого бицефального котенка тяжело дышал, поэтому ветеринар провел стимуляцию легких
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС