Авиарейсы в районе Якутии задержали из-за тумана

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Погодные условия в Якутии не позволили нескольким самолетам вылететь из Якутска в Эвено-Бытантайский район. Вылеты отложили до 19:15 по якутскому времени (13:15 мск), сообщили ТАСС в ЕДДС района в четверг.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии", их самолет из Якутска должен был вылететь в аэропорт Саккырыр в 10:00 (04:00 мск) и был задержан. Актуальное время вылета установлено на 13:30 (7:30 мск), в аэропорту прибытия стоит туман, отметили в пресс-службе. Как сообщили в ЕДДС района, рейсовая задержка продлится до 19:15 по якутскому времени (13:15 мск).

Задержан еще один рейс Саккырыр - Якутск авиакомпании "Полярные авиалинии", который был запланирован в 14:20 (8:20 мск). Согласно сайту аэропорта Якутска, информация о точном времени отправления появится в 16:00 (10:00 мск).

Региональный аэропорт Саккырыр находится в 0,8 км южнее села Батагай-Алыта в Эвено-Бытантайском районе Якутии.