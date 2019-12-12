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Новый год и Рождество - 2020

В Роскачестве рассказали, как выбрать фейерверки

В ведомстве посоветовали приобретать пиротехнические изделия лишь в специализированных точках продаж, а при покупке оценить внешний вид товара
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В Роскачестве в преддверии новогодних праздников рассказали, как выбрать фейерверки. 

Эксперты советуют приобретать пиротехнические изделия лишь в специализированных точках продаж, где могут показать документы, подтверждающие легальное происхождение товара, говорится в сообщении ведомства.

При покупке необходимо оценить внешний вид товара: коробка с пиротехникой должна быть без повреждений или проколов. Рекомендуется слегка потрясти коробку на расстоянии вытянутой руки: если высыпается пиротехнический состав - значит, фейерверк поврежден и может быть небезопасен в использовании.

Что касается зрелищности салюта, то это зависит от количества зарядов и калибра. Эксперты рекомендуют выбирать изделия с большим количеством заряда, а также с небольшим интервалом между выстрелами.

Роскачество также намерено проверить безопасность продающихся в российской рознице фейерверков. 

Для испытаний были закуплены китайские фейерверки, поскольку они преобладают на российском рынке, при этом один из образцов, как заявляет производитель, произведен по российскому ГОСТу. Фейерверки приобретены в самом популярном ценовом сегменте - от 500 до 1 999 рублей за штуку.

Эксперты протестируют фейерверки по 32 показателям, включая радиус разлета осколков, уровень звукового давления и время замедления до начала работы. Также изделия проверят на чувствительность к воздействию внешних факторов: стойкость к погодным изменениям, восприимчивость к падению с разной высоты. Эксперты выяснят, по всем ли правилам нанесена маркировка на упаковку, а также оценят внешний вид товара.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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