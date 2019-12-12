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СМИ: Китай запустил скоростные поезда из Пекина в Чжанцзякоу перед Олимпиадой 2022 года

Как сообщило CCTV, на первом этапе сообщение осуществляется на максимальной скорости 350-385 км в час

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Корпорация Китайские железные дороги открыла маршрут для скоростных поездов из столицы КНР в город Чжанцзякоу северной провинции Хэбэй, где пройдет часть зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая (CCTV).

По его данным, проект имеет ключевое значение в ходе подготовки к Играм. На первом этапе сообщение осуществляется в тестовом режиме на максимальной скорости 350-385 км в час. Длина трассы между двумя населенными пунктами составляет примерно 170 км.

Согласно плану, регулярные скоростные перевозки пассажиров между Пекином и Чжанцзякоу начнутся до конца текущего года. Благодаря новым технологиям время в пути по этому железнодорожному маршруту сократится с двух до одного часа.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в КНР с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские - с 4 по 13 марта. Столицей соревнований назван Пекин - он станет первым городом, принимавшим и летние - в 2008 году - и зимние Игры. Спортивные объекты расположились в трех населенных пунктах - китайской столице, городе Чжанцзякоу и уезде Яньцин, расположенном к северу от Пекина.

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Китай
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