СМИ: в Таиланде родился двуглавый котенок

БАНГКОК, 12 декабря. /ТАСС/. Персидская кошка родила в Таиланде двуглавого котенка. Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

Жительница одной из деревень провинции Ратчабури 52-летняя Чабапраи Нилпет рассказала, что в понедельник ее кошка родила одного нормального котенка, однако с появлением на свет других возникли трудности. Она отвезла животное в клинику, где родились еще двое котят, у одного из них оказалось две головы. У редкого бицефального котенка было затрудненное дыхание, поэтому ветеринар провел стимуляцию его легких.