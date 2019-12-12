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СМИ: в Таиланде родился двуглавый котенок

Редкий бицефальный котенок тяжело дышал, поэтому ветеринар провел стимуляцию легких

БАНГКОК, 12 декабря. /ТАСС/. Персидская кошка родила в Таиланде двуглавого котенка. Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

Жительница одной из деревень провинции Ратчабури 52-летняя Чабапраи Нилпет рассказала, что в понедельник ее кошка родила одного нормального котенка, однако с появлением на свет других возникли трудности. Она отвезла животное в клинику, где родились еще двое котят, у одного из них оказалось две головы. У редкого бицефального котенка было затрудненное дыхание, поэтому ветеринар провел стимуляцию его легких.

Хозяйка рассказала, что сделает все возможное, чтобы котенок мог прожить как можно дольше.

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Таиланд
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