Власти Охинского района Сахалина опровергли данные о заблокированном из-за циклона селе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Охинского района Сергей Гусев опроверг информацию о вызванной непогодой транспортной блокаде села Рыбновск, расположенного на территории муниципалитета. Жители населенного пункта ни в чем не нуждаются и не отрезаны от райцентра, сообщил ТАСС мэр.

Правительство Сахалинской области ранее сообщило, что село Рыбновск с населением 21 человек оказалось в транспортной блокаде из-за снежного циклона, обрушившегося на регион 12 декабря. Местный предприниматель 11 декабря вез в населенный пункт продукты по мосту, соединяющему село и райцентр. Во время переезда мост под тяжестью грузовика разрушился, машина упала в реку на лед. Никто не пострадал, грузовик готовится к отбуксировке. Власти региона выразили готовность предоставить Охинскому району материалы для ремонта обрушившегося моста.

Глава района рассказал, что почти все жители Рыбновска имеют квартиры в райцентре - городе Оха, в село уезжают только ради рыбалки или отдыха, в основном это пенсионеры, детей там нет. "Ничего там не блокировано, на реке - установившийся лед, сообщение с селом есть", - сказал собеседник агентства, добавив, что циклон не затронул территорию городского округа, ветра и метели там нет.

По словам Гусева, каждый год до ноября в село два раза в месяц на грузовиках доставляют продукты питания и медикаменты. С ноября, когда река замерзает, сообщение с населенным пунктом осуществляется на снегоходах, иногда привлекается вертолет. Он уточнил, что находящиеся в селе люди ни в чем не нуждаются и имеют возможность покинуть село при необходимости. В населенном пункте работает фельдшерский пункт, есть запас медикаментов, топлива и провизии. Что касается разрушенного моста, принято решение по его восстановлению. По мнению главы района, мост могли расшатать рыбопромышленники, которые летом вывозили из населенного пункта продукцию весом по 20 т.

Село Рыбновск расположено на территории Охинского района (самый северный городской округ Сахалина). Населенный пункт находится в 186 км от райцентра в труднодоступном месте. Зимой снежный покров там может достигать 3 м, температура воздуха опускается до минус 40 градусов.

Циклон пришел в регион 12 декабря. Сейчас в области идет мокрый снег, отмечается слабый ветер и волнение в водной акватории, температура воздуха - от минус 10 градусов на севере до плюс 3 градусов на юге. В связи с прогнозом закрыты три дороги на Сахалине, приостановлено паромное сообщение между островом и материком, закрыт аэропорт на курильском острове Шикотан. По прогнозу синоптиков, непогода продержится в регионе до выходных. На территории 14 районов объявлено штормовое предупреждение на 13 декабря.