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Москалькова поздравила россиян с Днем Конституции

Омбудсмен напомнила, что Основной закон, принятый в 1993 году, позволил "не только сохранить государственные устои и целостность Отечества, но и впервые в истории России провозгласил права и свободы человека и гражданина высшей ценностью"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает Конституцию РФ основой для дальнейшего развития страны и призывает чтить и хранить заложенные в нее ценности.

"Сегодня Конституция остается основой для дальнейшего успешного развития страны и ее гражданского общества. Наша задача - чтить и хранить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство, добиваться того, чтобы принципы демократии и справедливости, соблюдение прав и свобод человека, заложенные в Конституции, стали нормой жизни, а каждый гражданин всегда ощущал надежную защиту", - говорится в опубликованном в четверг на сайте омбудсмена поздравлении с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря.

Москалькова напомнила, что Основной закон, принятый в 1993 году, позволил в сложный исторический период "не только сохранить государственные устои и целостность Отечества, но и впервые в истории России провозгласил права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту - обязанностью государства".

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. По оценке экспертов, она является одним из самых стабильных документов такого рода в мире. За четверть века в нее был внесен ряд сущностных изменений - увеличение с четырех до шести лет срока полномочий президента РФ и с четырех до пяти лет - для Госдумы, объединение Верховного и Арбитражного судов, назначение президентских сенаторов, уточнение перечня субъектов Федерации. Но костяк Основного закона РФ в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным.

Между тем на протяжении последних лет неоднократно поднимался вопрос о целесообразности корректировки Конституции. Согласно опросу фонда "Общественное мнение", опубликованному на его сайте 9 декабря, 68% опрошенных россиян высказались за то, что в Конституцию необходимо вносить поправки, пересматривать ее, против этого высказались 17%, 15% затруднились с ответом. В опросе, проведенном 30 ноября - 1 декабря, приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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