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Путин направил приветствие делегатам и гостям V съезда ДОСААФ

Президент отметил, что ДОСААФ вносит значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям V съезда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Являясь правопреемником созданного в 1927 году легендарного ОСОАВИАХИМа, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту выполняет высокую миссию, вносит значимый вклад в патриотическое воспитание, физическую и профессиональную подготовку молодежи, своей востребованной деятельностью способствует укреплению обороноспособности страны. За минувшие десятилетия школу ДОСААФ прошли многие известные на весь мир люди. В их числе - прославленные асы Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, генеральные конструкторы Сергей Королев и Александр Яковлев, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что ДОСААФ бережно хранит исторические, просветительские традиции, широко использует передовые технологии и методы обучения. По словам президента, ДОСААФ также готовит молодых людей к службе в Вооруженных силах, к работе на промышленных предприятиях, в ОПК и уделяет большое внимание развитию авиационных, технических и прикладных видов спорта.

Глава государства выразил уверенность, что решения, принятые съездом, будут содействовать упрочению авторитета организации, привлекут в ее ряды новых сторонников.

V съезд ДОСААФ России пройдет 12 декабря в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. В мероприятии примут участие представители администрации президента РФ, высшего командного состава Вооруженных Сил РФ, руководства федеральных министерств и ведомств, правительства Москвы и крупных общественных организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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