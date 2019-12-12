Экс-премьер Японии, входивший с Лужковым в Совет мудрецов, соболезнует его кончине

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, с японской стороны возглавлявший двусторонний Совет мудрецов, в котором от России председательствовал Юрий Лужков, выразил свои соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы. Об этом Мори в четверг заявил ТАСС.

"Приношу свои самые глубокие соболезнования", - отметил бывший глава японского правительства.

Совет мудрецов был учрежден в 2003 году по инициативе лидеров России и Японии с привлечением видных общественных деятелей, политиков и бизнесменов для неформального обсуждения имеющихся между странами проблем и выработки рекомендаций по их решению. От каждой стороны в нем участвовало по семь человек. Сопредседателями Совета являлись Юрий Лужков и Ёсиро Мори.

Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год. В настоящее время в храме Христа Спасителя проходит гражданская панихида по бывшему московскому градоначальнику.