В Сургуте врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Врачи Сургутской городской клинической больницы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку. Об этом сообщается на сайте регионального департамента здравоохранения.

В приемное отделение Сургутской городской клинической больницы ребенок поступил в тяжелейшем состоянии. "Она пробыла в реанимации 25 дней и перенесла около десяти операций. И все из-за того, что родители вовремя не распознали беду - батарейку-таблетку, попавшую в пищевод", - говорится в сообщении.

По словам заведующего детским хирургическим отделением больницы Максима Смоленцева, попавшая в организм батарейка уже через два часа дает сильный электрохимический ожог. "В нашем случае она пробыла в пищеводе три дня, привела к целому ряду тяжелейших осложнений, в том числе к развитию сепсиса - состояния, которое очень часто приводит к летальным исходам. Это один из самых тяжелых, но показательных случаев (таких бывает два-три за год) - и проглоченный предмет оказался опасным, и обнаружили его не сразу", - пояснил он.

Смоленцев отметил, что ребенка выписали, но до окончательного излечения еще далеко.