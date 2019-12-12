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ТНТ не будет возвращать в телеэфир сериал "Слуга народа"

Телеканал переводит показ сериала на свою платную онлайн-платформу Premier
Съемки сериала "Слуга Народа", февраль 2019 года AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Съемки сериала "Слуга Народа", февраль 2019 года
© AP Photo/Efrem Lukatsky

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Телеканал ТНТ (входит в "Газпром медиа") не собирается возвращать в телеэфир сериал "Слуга народа", в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в четверг журналистам глава холдинга Дмитрий Чернышенко.

11 декабря канал показал три первые серии "Слуги народа", после чего заявил, что переводит показ на свою платную онлайн-платформу Premier. Представители ТНТ не сообщали ранее, что три серии объявленной телепремьеры были продемонстрированы в рамках промоакции.

"Зачем в эфир? Он изначально приобретался для платной платформы", - сказал Чернышенко. При этом он выразил уверенность, что аудитория канала не обидится, так как это был "маркетинговый ход".

О сериале

По сюжету сериала, главный герой - учитель истории Василий Голобородько настолько разозлен всем, что происходит вокруг - коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Сериал придумала студия "Квартал 95" - компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале "1+1" прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. Также сериал был куплен стриминговым сервисом Netflix под названием Servant of the People.

Кроме Зеленского, который известен как актер комедийных фильмов "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе", "8 лучших свиданий", в сериале сыграли Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Елена Сумская, Михаил Полицеймако и другие.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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