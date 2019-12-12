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Кабмин предложил отсчитывать срок уголовного судопроизводства со дня подачи заявления

При определении разумного срока дела будет дополнительно учитывать "своевременность обращения лица", которому причинен вред

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло в Госдуму законопроект, согласно которому разумный срок уголовного судопроизводства отсчитывается со дня подачи потерпевшим заявления или с момента начала уголовного преследования, если речь идет о подозреваемом. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК), под разумным сроком уголовного судопроизводства подразумевается период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента его прекращения или вынесения приговора. При этом при определении данного срока учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства.

Законопроектом предлагается уточнить, что уголовное судопроизводство начинается со "дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего либо для лица, подлежавшего признанию потерпевшим, - со дня подачи заявления, сообщения о преступлении". При определении разумного срока дела должны будут дополнительно учитываться такие факторы, как "своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, своевременность заявления о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении".

Согласно пояснительным материалам, законопроект разработан в рамках реализации постановления Конституционного суда, который признал действующую статью УПК о сроках судопроизводства не соответствующей Основному закону страны, так как она позволяет не учитывать период со дня подачи им заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении в случаях, когда производство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвинительного приговора.

В финансово-экономическом обосновании отмечается, что "реализация законопроекта повлечет увеличение количества обращений граждан в суд с административными исковыми заявлениями о присуждении компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства и принятых по ним положительных судебных решений и потребует дополнительных расходов федерального бюджета, а также повысит нагрузку на суды, рассматривающие указанные категории дел". Между тем "в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на исполнение судебных актов по искам к казне РФ предусмотрено 5 млрд рублей ежегодно", в связи с чем дополнительных расходов из бюджета не потребуется, говорится в обосновании.

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