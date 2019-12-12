В Глазове отстранили от работы тренера спортивной школы, оттаскавшую за волосы подопечных

В среду в одной из ижевских групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором тренер несколько раз толкает своих подопечных во время игры и дергает их за волосы. Полиция по данному факту начала проверку.

ИЖЕВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Тренера-преподавателя детской юношеской спортивной школы в городе Глазов, которая оттаскала своих подопечных за волосы во время волейбольного матча, отстранили от работы, сообщил в четверг ТАСС министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

"С сегодняшнего дня тренер отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, ход которой на контроле Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики", - сказал Варшавский.

По его словам, случай произошел в ДЮСШ №2 Глазова, такое поведение тренера, по мнению руководителя министерства, недопустимо. "Это противоречит преподавательской, тренерской и спортивной этике. В жизни и в спорте дети неприкосновенны, такие методы не должны применяться, даже если речь идет о достижении определенных спортивных результатов. Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, чтобы избежать подобных случаев", - добавил министр.

Он также уточнил, что события произошли в 2017 году, однако видео в соцсети попало только сейчас.