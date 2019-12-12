В Глазове отстранили от работы тренера спортивной школы, оттаскавшую за волосы подопечных

ИЖЕВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Тренера-преподавателя детской юношеской спортивной школы в городе Глазов, которая оттаскала своих подопечных за волосы во время волейбольного матча, отстранили от работы, сообщил в четверг ТАСС министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.
В среду в одной из ижевских групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором тренер несколько раз толкает своих подопечных во время игры и дергает их за волосы. Полиция по данному факту начала проверку.
"С сегодняшнего дня тренер отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, ход которой на контроле Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики", - сказал Варшавский.
По его словам, случай произошел в ДЮСШ №2 Глазова, такое поведение тренера, по мнению руководителя министерства, недопустимо. "Это противоречит преподавательской, тренерской и спортивной этике. В жизни и в спорте дети неприкосновенны, такие методы не должны применяться, даже если речь идет о достижении определенных спортивных результатов. Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, чтобы избежать подобных случаев", - добавил министр.
Он также уточнил, что события произошли в 2017 году, однако видео в соцсети попало только сейчас.