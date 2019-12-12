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Проект ТАСС и Хайнаня вошел в шорт-лист лучших проектов КНР по сотрудничеству в 2019 г.

Впервые в истории российское СМИ вошло в десятку одной из самых престижных наград Китая в этой области
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© ТАСС

ХАЙКОУ /Китай/, 12 декабря. /ТАСС/. Совместный проект ТАСС и южной китайской провинции Хайнань "Чарующий Хайнань - остров возможностей" вошел в десятку лучших проектов Китая по международному сотрудничеству по итогам 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщила заведующая отделом пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы.

Впервые в истории российское СМИ вошло в шорт-лист одной из самых престижных наград Китая в этой области. Как сообщила газета "Хайнань жибао", церемония обнародования шорт-листа состоялась накануне в административном центре провинции Гуандун - городе Гуанчжоу.

"Этот успех стал результатом совместной плодотворной работы ТАСС и провинции Хайнань и важным событием в год, когда отмечается 70-летие образования КНР и 70-летие установления дипломатических отношений России и Китая ", - сказала Сяо Инцзы.

Проект "Чарующий Хайнань - остров возможностей" был выбран из сотни других в своей категории и стал лучшим в номинации "Видимость в мире", подразумевающей продвижение за рубежом с использованием ведущих иностранных средств массовой информации. В материале "Хайнань жибао" подчеркивается, что сотрудничество информационного агентства и китайской провинции уже принесло свои плоды в деле продвижения строительства зоны свободной торговли и порта свободной торговли Хайнаня, создания благоприятной международной деловой среды на острове, информировании иностранных читателей о туристической индустрии провинции, а также улучшении имиджа Хайнаня за рубежом.

Всего в шорт-лист вошли 10 проектов. Среди них документальный фильм "Наш мальчик" провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай), рассказывающий о 70-летней истории дипломатических отношений РФ и КНР, форум СМИ специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао - и южной китайской провинции Гуандун, содействующий продвижению региона "Большого залива" (Гуандун - Гонконг - Макао), документальный фильм "40 лет мы расцветали вместе с Пекином", который знакомит зрителей с изменениями китайской столицы в годы проведения в КНР политики реформ и открытости и другие.

"Чарующий Хайнань"

Запуск совместного спецпроекта ТАСС и провинции Хайнань на официальном сайте информационного агентства состоялся в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Спецпроект запущен в двух версиях - на русском и английском языках - на доменах tass.ru и tass.com, и разделен на семь основных частей, среди которых информация о зоне свободной торговли Хайнаня, отрасли культуры и гуманитарных связях провинции, городах острова, сфере медицины и образования, туризме, экологии курорта - разнообразии флоры и фауны. Еще один раздел посвящен актуальным новостям провинции - ежедневно на сайте публикуется два материала о тропическом острове.

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