Россия в 2020 году привлечет на 27% меньше иностранных рабочих

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился снизить на 27% по сравнению с 2019 годом число иностранцев, которых можно будет принять на работу в РФ в 2020 году - до 104,99 тыс. человек. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте правительства.

"Определить на 2020 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 104.993 человек", - говорится в постановлении.

Согласно пояснительной записке к документу, потребность в привлечении иностранной рабочей силы в 2020 году в России составляет 72,6% от потребности, определенной на 2019 год, когда она составляла 144,58 тыс. человек.

Отмечается, что 96,5% потребности, определенной на 2020 год, составляют квалифицированные иностранные работники, а принятое решение "позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, будет способствовать реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких, как строительство космодрома Восточный, газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины".

В частности, порядка 30 тыс. человек планируется задействовать на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, 11,5 тыс. квалифицированных работников будут заняты в области металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, еще около 20 тыс. разрешений выделено для работы на крупных и мелких промышленных предприятиях.