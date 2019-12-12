На курорте Ингушетии к запуску горнолыжного сезона откроют многопрофильный медцентр

МАГАС, 12 декабря. /ТАСС/. Многопрофильный медицинский центр "Синай" будет открыт на всесезонном курорте "Армхи" в Ингушетии 20 декабря с началом горнолыжного сезона. На курорте пройдут конкурсы, выставки и зимние состязания, сообщила в четверг пресс-служба курорта.

"На территории всесезонного курорта "Армхи" 20 декабря состоится открытие многопрофильного медицинского центра и гостиницы "Армхи" после реновации, в рамках которого пройдет праздничное мероприятие: будут организованы выступление творческих коллективов, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, зимние состязания, конкурсы. Обновление приурочено к началу зимнего горнолыжного сезона", - говорится в сообщении.

Участников мероприятия угостят блюдами национальной кухни, почти весь день на курорте будет бесплатно работать канатная дорога, а завершится праздник фейерверком.

"Открытие многопрофильного медцентра "Синай" на базе всесезонного курорта "Армхи" - это отличная возможность получить комплексное санаторно-курортное лечение, включающее диагностику и обследование, консультации специалистов и широкий выбор оздоровительных процедур", - передает пресс-служба слова директора курорта "Армхи" Магомеда Евлоева.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.