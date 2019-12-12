В Совбезе рекомендовали создать новую концепцию развития охраняемых природных территорий

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ рекомендовали подготовить проект Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период после 2020 года и плана мероприятий по ее реализации. Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии по экологической безопасности.

"Межведомственная комиссия рекомендовала заинтересованным министерствам и ведомствам разработать проект Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период после 2020 года и плана мероприятий по ее реализации, - говорится в сообщении. - Срок действующей концепции истекает в 2020 году".

В Совбезе подчеркнули, что основной задачей нового документа стратегического планирования станет реализация обеспечения комплексного подхода к сохранению биоразнообразия на территории страны. В соответствии со Стратегией экологической безопасности на период до 2025 года, приоритетным направлением обеспечения экологической безопасности является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия страны и развитие сети особо охраняемых природных территорий. "В соответствии с федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология", к 2024 году площадь особо охраняемых природных территорий будет увеличена не менее чем на два млн га за счет создания 24 новых особо охраняемых природных территорий", - напомнили в СБ РФ.

На заседании также был рассмотрен ряд предложений по совершенствованию законодательства об особо охраняемых природных территориях, предложены меры по решению организационных проблем в сфере управления этой категорией земель.