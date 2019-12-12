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Умер Юрий Лужков

Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Предстоятель РПЦ отметил роль бывшего мэра в восстановлении храма Христа Спасителя и духовной жизни в столице после гонений на церковь в советские годы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг в храме Христа Спасителя совершил отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который умер 10 декабря на 84-м году жизни, передает корреспондент ТАСС.

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Биография Юрия Лужкова

"Мы провожаем в последний земной путь выдающегося государственного деятеля России конца ХХ - начала XXI века, бывшего мэра Москвы. Сегодня о Юрии Михайловиче говорят многие и очень хорошо, отмечая его таланты, одаренную природу, способность удивительно творчески, активно, последовательно решать те задачи, которые он должен был решать как мэр первопрестольного града, столицы России", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил роль Лужкова в восстановлении храма Христа Спасителя и духовной жизни в столице после гонений на церковь в советские годы. "Находясь в храме Христа Спасителя нужно в первую очередь вспомнить, что именно его инициативой, его настойчивостью, способностью вступать в критические дискуссии с власть живущими, был построен этот величественный храм <...> Если бы не настойчивость и мужество, не его горячая убежденность в правоте, мы бы сегодня не стояли под его величественными сводами", - добавил патриарх.

Он подчеркнул, что бывший мэр уделял много внимания социальной поддержке жителей столицы. "Он очень внимательно относился к людям. Достаточно сказать, что все социальные инициативы, направленные на поддержание малоимущих в Москве, были его инициативой, в том числе доплаты к пенсиям, внимательное отношение к тем, кто нуждался и требовал помощи и поддержки. Он делал это не потому, что это входило в его обязанности, он делал это по велению совести", - сказал предстоятель Русской церкви и добавил, что Лужков вписал важную страницу в истории Москвы.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". С июля 1991 по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. 6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. В этой должности он пробыл до 2010 года.

Теги
РоссияЛужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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