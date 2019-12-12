В Кремле рассчитывают, что посещение Украины прессой РФ не будет омрачено недопусками

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что приглашение журналистам из России посетить Украину не будет омрачено инцидентами, связанными с недопуском прессы в эту страну. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на жалобы некоторых из них на сложности в получении аккредитации для такого визита.

"Давайте исходить из того, что журналист [из России] действительно въехал [на Украину], это позитивный знак, - сказал представитель Кремля. - Как дальше будет выстраиваться работа - судить по одному дню об этом невозможно". "Давайте посмотрим, что будет дальше", - добавил он. "Сам факт, что после слов президента [Украины Владимира] Зеленского журналист достаточно оперативно, фактически на следующий день смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины, - это факт позитивный, - констатировал Песков. - Будем надеяться, что ничто его не омрачит".

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. При этом он высказал мнение, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы.