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Во Владимирской области 31 декабря сделают выходным

Решение главы региона касается работников областных бюджетных организаций, включая медучреждения, организации культуры, образовательные организации регионального подчинения

ВЛАДИМИР, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Об этом он написал в Facebook.

"Мной принято решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Об этом попросили меня жители Владимирской области. Соответствующий указ я подписал вчера вечером", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, решение главы региона касается работников областных бюджетных организаций, включая медучреждения, организации культуры, образовательные организации регионального подчинения. "Частным организациям будет дана рекомендация перенести выходной день", - уточнила она.

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