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Начал работу официальный сайт празднования 75-летия Победы

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сайт станет "и новостным, и историческим агрегатором"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Огромный фотоархив, описание ключевых событий Великой Отечественной войны, записи диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана со сводками с фронтов и многие другие материалы будут представлены на официальном сайте празднования 75-летия Победы. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, портал начал работу в четверг.

"75 лет Победы пройдет красной нитью по всему 2020 году, сегодня начал работу официальный сайт 9мая.рф или MAY9.RU", - сказал представитель Кремля. По его словам, на этом сайте можно черпать всю информацию о 75-летии Победы". "Сайт станет и новостным, и историческим агрегатором, там будет все о памятных, праздничных, образовательных и иных акциях, которые приурочены к Дню Победы, там будет огромный фотоархив, описание ключевых событий войны, будут собраны все записи Левитана", - перечислил содержание сайта пресс-секретарь главы государства. Он посоветовал следить за обновлениями сайта, поскольку тот будет "находиться в активном состоянии весь год и, возможно, далее".

Пресс-служба президента РФ уточнила, что MAY9.RU будет "регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций". В пресс-службе также напомнили, что сайт Победы функционирует с 2005 года, обновляя контент каждый пять лет.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЛевитан, Юрий Борисович
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