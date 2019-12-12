Центр "Мать и дитя" заявил об отсутствии угроз здоровью девочки, 5 лет живущей в клинике

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Здоровью девочки, которая всю жизнь прожила в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) на Севастопольском проспекте в Москве, ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний (ГК) "Мать и дитя", в которую входит этот медцентр.

Ранее в расследовании Катерины Гордеевой, опубликованном на сайте "Медузы", сообщалось, что родившаяся в 2014 году в этой клинике девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных. По данным издания, с тех пор ребенок находится в медучреждении пять лет.

"Действительно, после рождения по медицинским показаниям ребенку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Благодаря усилиям врачей и всего медицинского персонала ПМЦ, в настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания не может подробно комментировать эту историю, поскольку необходимо соблюдать врачебную тайну, а также определенные правовые нормы, но надеется, что сложившаяся ситуация разрешится в интересах ребенка. "В ГК "Мать и дитя" искренне надеются, что благодаря большому общественному резонансу, вызванному беспокойством за судьбу ребенка, ситуация будет благополучно разрешена в его интересах", - добавили в пресс-службе.

В компании также уточнили, что сотрудники центра неоднократно обращались к родителям с просьбой забрать девочку из-за отсутствия медицинских показаний для нахождения там, но они настаивали на продолжении наблюдения. По данным пресс-службы, руководство медцентра в январе 2019 года после очередного отказа родителей обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. По результатам проведенного весной медобследования, девочка была выписана 20 марта, но ее не забрали, был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства.

"Поскольку выселение ребенка после выписки при помощи сотрудников полиции было неприемлемо для руководства ПМЦ в интересах ребенка, 21 марта 2019 года ПМЦ обратился в суд с иском об обязании родителей или органов опеки и попечительства забрать ребенка из медицинской организации. 20 сентября 2019 года Гагаринским районным судом вынесено решение об обязании родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября 2019 года апелляционным определением Мосгорсуда", - сообщают в ГК "Мать и дитя".

Решение родители в добровольном порядке не исполнили, поэтому 5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов.