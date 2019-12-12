Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя.

Гражданская панихида по умершему на 84-м году жизни Лужкову началась в храме утром в четверг. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание экс-мэра.

Гроб с телом Лужкова установлен в центре храма и накрыт российским флагом, вокруг зажжены свечи и выложены его медали и ордена. Слева - стол, который за несколько минут заполнился цветами - красными и белыми розами и гвоздиками. Справа обустроена зона для родных и близких политика, где вдова Елена Батурина и дети принимают соболезнования.

В телеграмме соболезнований, которую Путин ранее направил родным и близким экс-мэра, глава государства назвал его личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Президент подчеркнул, что Лужков был настоящим градоначальником, которого уважали и которому доверяли москвичи.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". 6 июня 1992 года после отставки Гавриила Попова указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. Занимал эту должность до 2010 года.