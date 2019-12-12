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Кабмин обсуждает отмену аккредитации для аспирантуры

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что такая система позволит уменьшить расходы

ГОРКИ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает законопроект, отменяющий аккредитацию образовательной деятельности для аспирантуры. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вопрос, который у нас есть в повестке дня, касается подготовки педагогических кадров в аспирантуре или в адъюнктуре, если это военный вуз. Обсудим законопроект, который позволяет сделать эту систему более гибкой, - сказал Медведев на заседании правительства. - Мы модернизируем систему требований в подготовке аспирантов по итоговой аттестации". Премьер пояснил, что законопроект отменяет аккредитацию образовательной деятельности по программам аспирантуры.

"Вместо стандартов, так называемых федеральных государственных образовательных стандартов ФГОСов, вводится система Федеральных государственных требований, что позволит учитывать специфику работы по разным научным направлениям и оценивать конкретные результаты для каждого аспиранта", - уточнил премьер. Медведев заметил при этом, что такая система позволит уменьшить расходы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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