Власти Удмуртии нашли родных мальчика, который пять дней был в квартире с мертвой матерью

ИЖЕВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Двухлетний мальчик, который пять дней провел в квартире с мертвой матерью в Ижевске, переведен из реанимации инфекционной больницы в детское медучреждение, власти нашли его родственников, сообщила в четверг на своей странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

В понедельник в республике после гибели в городе Можге 13-летнего мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери прошли проверки квартир, где, по данным социальных служб и правоохранителей, могли произойти похожие ситуации. В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала женщина с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. В итоге удалось спасти жизнь двухлетнему ребенку, чья мать умерла от пневмонии пять дней назад.

"Спасенный в Ижевске мальчик переведен из инфекционной больницы в детскую. Ребенок идет на поправку. Хорошо кушает, набирает вес. Очень живой, любознательный малыш. В ближайшее время с ребенком начнет работать детский психолог. Главное - он не один. Разыскивали родственников, нашлась тетя. У мальчика будет семья", - написала Авдеева.

Как сообщал во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Георгий Щербак, мальчик весит около 10 кг, что не соответствует норме на 3-4 кг.

После случаев в Можге и Ижевске глава региона Александр Бречалов сообщил, что власти сделают выводы, проанализируют и пересмотрят регламенты работы профильных служб. Также в республике работает специально созданный штаб под руководством председателя правительства региона Ярослава Семенова, в штаб входят представители профильных министерств.