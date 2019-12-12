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Власти Удмуртии нашли родных мальчика, который пять дней был в квартире с мертвой матерью

С ребенком в ближайшее время начнет работать детский психолог
Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева Георгий Поветкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Двухлетний мальчик, который пять дней провел в квартире с мертвой матерью в Ижевске, переведен из реанимации инфекционной больницы в детское медучреждение, власти нашли его родственников, сообщила в четверг на своей странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

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Спасённый в Ижевске мальчик переведен из инфекционной больницы в детскую. Ребенок идёт на поправку. Хорошо кушает - набирает вес. Очень живой, любознательный малыш! В ближайшее время с ребёнком начнёт работать детский психолог. Главное - он не один!!! Разыскивали родственников, нашлась тетя! У мальчика будет семья!!! #детиудмуртии #спасенныйребенок #уполномоченныйпоправамребенка #семья #удмуртия #ижевск #2019

Публикация от Ольга Авдеева (@avdeevaolgaup)

В понедельник в республике после гибели в городе Можге 13-летнего мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери прошли проверки квартир, где, по данным социальных служб и правоохранителей, могли произойти похожие ситуации. В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала женщина с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. В итоге удалось спасти жизнь двухлетнему ребенку, чья мать умерла от пневмонии пять дней назад.

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"Спасенный в Ижевске мальчик переведен из инфекционной больницы в детскую. Ребенок идет на поправку. Хорошо кушает, набирает вес. Очень живой, любознательный малыш. В ближайшее время с ребенком начнет работать детский психолог. Главное - он не один. Разыскивали родственников, нашлась тетя. У мальчика будет семья", - написала Авдеева.

Как сообщал во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Георгий Щербак, мальчик весит около 10 кг, что не соответствует норме на 3-4 кг.

После случаев в Можге и Ижевске глава региона Александр Бречалов сообщил, что власти сделают выводы, проанализируют и пересмотрят регламенты работы профильных служб. Также в республике работает специально созданный штаб под руководством председателя правительства региона Ярослава Семенова, в штаб входят представители профильных министерств.

Теги
РоссияУдмуртия
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