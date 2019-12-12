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Медведев призвал навести порядок в деятельности экскурсоводов и гидов

Премьер-министр также призвал обратить особое внимание на работу в качестве гидов-переводчиков иностранцев, которые часто не имеют квалификации для оказания подобных услуг

ГОРКИ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал навести порядок в деятельности экскурсоводов и гидов. Вопрос об этом был поднят на заседании правительства.

"Законодательство меняется по регулированию деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов и проводников, поскольку в этой сфере тоже нужно наводить порядок, - сказал Медведев. - Там зачастую все это выглядит совершенно недопустимо, подобные услуги оказываются лицами, не имеющими на то разрешение, оказываются неквалифицированно, что дискредитирует саму эту профессию".

Глава правительства призвал навести порядок в отрасли, и сделать все, чтобы правовое регулирование работы такого рода специалистов осуществлялось, исходя из лучших практик. Он также призвал особое внимание обратить на работу в качестве гидов-переводчиков иностранцев, которые часто не имеют никакой квалификации для оказания подобных услуг.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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