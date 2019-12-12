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Спецслужбы Австрии лишили возможности следить за электронной перепиской

Суд отменил некоторые поправки к законам из-за их противоречия конституции страны

ВЕНА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Положения пакета законодательных мер о наделении спецслужб Австрии новыми инструментами борьбы с криминалом и терроризмом путем электронной слежки в сфере информационно-телекоммуникационных технологий противоречат конституции. Такое постановление вынес в среду Конституционный суд Австрии.

В апреле 2018 года парламент Австрии принял поправки к Закону о полицейской безопасности, Закону о телекоммуникациях и требованиям по организации дорожного движения. Нововведения должны были вступить в силу в 2020 году и позволяли полиции в удаленном доступе устанавливать на электронные устройства подозреваемых в преступной деятельности специальную программу "Бундестроян" для слежения за зашифрованными сообщениями при переписке в мессенджерах и электронной почте, определять местоположение владельцев мобильных телефонов, по первому запросу получать доступ к базам данных камер наружного слежения в общественных местах и на транспорте для идентификации личности пешеходов и участников дорожного движения.

Как утверждали власти, расширение возможностей слежки должно было облегчить спецслужбам работу по расследованию и пресечению преступлений. При этом электронная слежка должна была использоваться исключительно в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, если срок наказания за него предусматривал от пяти и больше лет лишения свободы. В частности, к этой категории относится подозрение в террористической деятельности или же любая другая угроза жизни людей. Планировалось, что эти меры будут применены только к подозреваемым, а не к лицам из их круга общения или обычным гражданам.

Позиция суда

Конституционный суд Австрии рассмотрел ходатайство оппозиционных депутатов и отменил некоторые поправки к законам ввиду их противоречия конституции, положениям Закона о защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни, положениям Европейской конвенции по правам человека, говорится в заявлении судебной инстанции.

Суд, в частности, подчеркнул, что при использовании программы "Бундестроян", спецслужбы не в состоянии предоставить гарантии того, что слежка и полученные данные используются только с целью расследования и предотвращения тяжкого преступления.

WhatsApp, Skype и другие

Изначально целью законопроекта  было отслеживание переписки подозреваемых в мессенджерах WhatsApp и Skype, а также расширение возможности аудиопрослушки и видеонаблюдения. Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) заявляло, что для успешного противодействия радикальным элементам и борьбы с террористами спецслужбам необходимо разрешить следить за перепиской пользователей мессенджеров.

В то же время реализовать и оставить без изменений удалось одну из ключевых поправок, касающихся сферы телекоммуникаций. Мобильных операторов в 2019 году обязали регистрировать на конкретное физическое лицо SIM-карты с предоплаченным тарифом.

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Австрия
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