Во "ВКонтакте" появился раздел "Воспоминания"

В социальной сети "ВКонтакте" появился раздел "Воспоминания", который напомнит пользователям о событиях, которые произошли в этот же день год или несколько лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

В новом разделе пользователи смогут увидеть видеозаписи и фото, вспомнить о годовщинах дружбы, дате регистрации во "ВКонтакте".

"Не всегда мы находим время в быстром ритме жизни просто остановиться и оглянуться. <…> "Воспоминания" напомнят о самых волнующих моментах и помогут поделиться ими с близкими", - отметила продуктовый маркетолог ВКонтакте Наталья Алимова.

О наиболее интересных воспоминаниях пользователям соцсети напомнят уведомления. К каждому событию можно подобрать цветной фон, а в мобильном приложении - поделиться в истории: отметить других пользователей, добавить надпись, хештег или стикер.