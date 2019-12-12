{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во "ВКонтакте" появился раздел "Воспоминания"

В новом разделе пользователи смогут увидеть видеозаписи и фото, а также вспомнить о годовщинах дружбы

В социальной сети "ВКонтакте" появился раздел "Воспоминания", который напомнит пользователям о событиях, которые произошли в этот же день год или несколько лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

В новом разделе пользователи смогут увидеть видеозаписи и фото, вспомнить о годовщинах дружбы, дате регистрации во "ВКонтакте". 

"Не всегда мы находим время в быстром ритме жизни просто остановиться и оглянуться. <…> "Воспоминания" напомнят о самых волнующих моментах и помогут поделиться ими с близкими", - отметила продуктовый маркетолог ВКонтакте Наталья Алимова.

О наиболее интересных воспоминаниях пользователям соцсети напомнят уведомления. К каждому событию можно подобрать цветной фон, а в мобильном приложении - поделиться в истории: отметить других пользователей, добавить надпись, хештег или стикер.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Адыгейский госуниверситет и британская школа проводят дни английского языка на Юге России
Они открылись показом спектаклей "Алиса в стране чудес" и "Остров сокровищ"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС