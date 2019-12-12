Росстат зафиксировал предрасположенность к избыточному весу более чем у половины россиян

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Больше половины россиян имеют предрасположенность к набору избыточной массы тела. Об этом, как сообщает Росстат, свидетельствуют итоги исследования рациона питания жителей страны, проведенного в 2018 году.

Всего было опрошено порядка 100 тыс. респондентов всех возрастов из 45 тыс. домохозяйств. Люди отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья, наличии связанных с питанием заболеваний, следовании принципам здорового образа жизни, характере питания и обычном рационе. Особенностью исследования стало применение весов и ростомеров, что позволило оценить долю населения с избыточным весом, а также тех, кто предрасположен к ожирению.

Как выяснил Росстат, ожирение первой, второй и третьей степеней в стране имеют 17,8% мужчин и 24,5% женщин. Избыточная масса тела была зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Норме соответствуют лишь 34% мужчин и 38,1% женщин.

Общая энергетическая ценность среднесуточного рациона составила 3031 килокалорий у мужчин и 2225,5 килокалории у женщин. Основную долю в нем составили углеводы (44,7% у мужчин и 46,2% у женщин) и жиры (41,3% и 39,6% соответственно).

Рационы домохозяйств

Как отметили в ведомстве, 95,4% опрошенных не испытывают значительных трудностей с ежедневным рационом, но только 51,7% заявили, что могут позволить себе "еду, которую хотят есть". Еще 43,7% респондентов еды хватает, но они не всегда могут позволить себе желаемые продукты. Доля тех, кто иногда или часто сталкивается с недостатком еды, составило 4,6%.

Показатели 2018 года близки к данным предыдущего исследования, проведенного в 2013 году. Последнее показало, что проблем с питанием не испытывали 94,2% россиян, а с недостатком еды сталкивались 5,8%. При этом доля тех, кто не всегда может позволить себе желаемые продукты, тогда составляла 41,9%.

По сравнению с 2013 годом стала лучше ситуация с питанием в многодетных семьях: в 2018-м проблем с доступностью и количеством еды не испытывали 42,5% таких семей по сравнению с 39,8% пятью годами ранее. Однако 7,5% многодетных семей по-прежнему сталкивались с недостатком пищи. Среди домохозяйств инвалидов значительных трудностей с покупкой нужных продуктов и качеством рациона в 2018 году не испытывали 90,2% (против 88,7% в 2013-м), а о проблемах сообщили 9,8%. О трудностях с ежедневным рационом заявили 7,1% домохозяйств, состоящих из пенсионеров.

Как выяснил Росстат по итогам исследования 2018 года, 83% россиян считают, что качество и характер их питания улучшились или не изменились (84% в 2013 году).

Состояние своего здоровья оценили как хорошее 46% респондентов, еще 45% назвали его удовлетворительным. При этом у 42,3% опрошенных нашлись заболевания, связанные с питанием. В 2013 году таких было 44,9%.