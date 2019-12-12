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Госдума отменила командировку группы депутатов в Австралию стоимостью 5,5 млн рублей

Ранее планировалось, что в командировку в Канберру с 11 по 18 января отправятся четыре депутата для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума по итогам межфракционного обсуждения отменила запланированную на середину января командировку группы депутатов в Австралию стоимостью примерно 5,5 млн рублей.

Предложение внес на пленарном заседании руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Сергей Неверов. "Что касается туризма и туризма парламентского. Мы вчера на Совете [Думы] рассматривали поездку нашей думской делегации в Австралию в январе, я внимательно посмотрел программу и цели поездки и не вижу объективной причины, почему туда нужно ехать. От нашей фракции в составе делегации Константин Федорович Затулин, мы отзываем нашего депутата из этой поездки, это существенно сэкономит средства Думы. Думаю, что коллеги из других фракций поступят так же", - предложил Неверов.

ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ предложение поддержали и тоже отозвали представителей своих фракций.

Согласно повестке заседания Совета Думы, на котором накануне утверждалась поездка, в командировку с 11 по 18 января в Канберру планировалось направить четверых депутатов для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. "Расходы Государственной думы составят 4.695.018 рублей и 11.971 доллар США", - указано в материалах.

"Тратить такие деньги, 5,5 миллионов, на то, чтобы отправить делегацию - цель, задачи? <…> Коллеги, в этом случае у нас с вами поездка отменяется", - резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее на заседании Володин предложил ввести новую систему отчетности депутатов о результатах командировок, которые не должны превращаться в "парламентский туризм". Спикер обратил внимание профильных комитетов, выносящих соответствующие предложения, что такие рабочие поездки дорогостоящие и "должны иметь конкретные цели и задачи".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичАвстралияНеверов, Сергей ИвановичРоссияЗатулин, Константин Федорович
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