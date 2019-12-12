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Справороссы внесли в Думу законопроект об увеличении потребительской корзины в три раза

Согласно инициативе, общая стоимость потребительской корзины составит 31087 рублей, до этой планки также предложили повысить МРОТ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об увеличении стоимости потребительской корзины более чем в три раза. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно инициативе, общая стоимость потребительской корзины составит 31087 рублей, что в 3,24 раза больше, чем в 2018 году (9590 рублей). Основную расходную часть потребительской корзины в законопроекте составляют платные услуги - их стоимость оценивается в 14489 рублей. Продовольственная часть увеличивается с 4800 рублей до 10881 рубля (в ценах 2018 года). Затраты на непродовольственные товары также повышаются более чем в два раза - с 2395 до 5717 рублей в месяц.

"Потребительская корзина - основной социальный стандарт, от которого зависит расчет прожиточного минимума, минимальных зарплат, пособий. Но сегодня этот стандарт серьезно занижен, состав корзины не отвечает даже минимальным потребностям граждан", - считает Миронов, чьи слова приводит его пресс-служба. "Нынешний состав потребкорзины действует до конца 2020 года и скоро будет пересматриваться. В преддверии этого шага мы предлагаем свой проект состава, который считается по-честному и соответствует реальным расходам и нуждам людей", - добавил глава фракции.

До планки в 31087 рублей, продолжил он, необходимо повысить и минимальный размер оплаты труда. "Это приведет к серьезным дополнительным расходам государства. Но граждане получат социальные нормативы, которые отвечают их требованиям и реалиям. На сегодня потребкорзина не наполнена даже на 50% от необходимого", - заключил Миронов.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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