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Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах

Зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что запретом на курение в аэропортах не принес желаемого результата
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

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В частности, после вступления документа в силу будет разрешено "курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Курилки могут быть организованы "в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений".

Таким образом, будет снят запрет на курение в зданиях аэропортов, который действовал около шести лет и разрешал дымить на расстоянии не менее 15 м от здания, констатировал зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Он напомнил, что "история с этим законопроектом была непростая". "Минздрав был против и аргументировал свою позицию тем, что курильщики и после введения полного запрета продолжают дымить в неположенных местах, - обратил внимание он. - А на мой взгляд, именно тотальный запрет и является по большей части причиной нарушений".

С запретом на курение в аэропортах вышла именно такая ситуация - он не принес желаемого результата, считает политик. "Дымили где угодно, только не в пятнадцати метрах от здания, - указал он. - Запретительные меры оказались неэффективными, вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там".

В пояснительной записке к закону говорится, что только за один год и только в одном аэропорту Шереметьево возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением. "То есть даже при том, что возможности контроля за нарушителями-курильщиками ограничены, мы имеем почти 2 тыс. только зарегистрированных нарушений", - сообщил депутат. "Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище, опасностей для возникновения пожара будет меньше", - уверен Огуль.

Теги
РоссияБоярский, Сергей МихайловичОгуль, Леонид Анатольевич
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