Госдума приняла закон об информировании граждан о мерах социальной поддержки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон "О государственной социальной помощи", которые регулируют порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и поддержки.

"Законопроект предусматривает определение порядка информирования граждан о мерах социальной поддержки, социальных гарантиях и выплатах, право на которые возникает у граждан, которые столкнулись с определенными жизненными обстоятельствами", - сказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина, представляя законопроект. Согласно документу, граждане смогут получать полную информацию о положенных им льготах, при этом варианты предоставления информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый кол-центр или через посещение органа власти.

Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек. Не все люди "знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения", отмечал ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что "должна быть единая, простая и доступная система информирования, у людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате".

По его мнению, принятие законопроекта также будет способствовать повышению эффективности бюджетного планирования. Создание единой системы, где "будет сведена информация обо всех льготниках, и будет видно количество людей, которые получили меры поддержки и могут обратиться за ней в следующем году, позволит более точно планировать бюджет", сказал председатель Госдумы.