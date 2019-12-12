Адыгейский госуниверситет и британская школа проводят дни английского языка на Юге России

МАЙКОП, 12 декабря. /ТАСС/. Дни английского языка на Юге России, организованные Адыгейским государственным университетом (АГУ) и британской школой Bury St. Edmunds School, позволят молодежи повысить уровень языкового владения. Об этом журналистам сообщила в четверг директор Международного лингвистического образовательно-экзаменационного центра АГУ Сусанна Макерова.

"Совместно с британской школой Bury St. Edmunds School мы до конца недели проводим для школьников и студентов Юга страны дни английского языка. Для молодежи, изучающей английский язык, - это уникальная возможность услышать аутентичную речь, увидеть игру актеров британской труппы The Barking Dog Theatre, поучаствовать в олимпиаде по международным стандартам. Все это позволит ребятам проверить уровень владения языком и стимулирует их к его углубленному изучению", - сказала она.

По словам Макеровой, дни английского языка открылись показом спектаклей "Алиса в стране чудес" и "Остров сокровищ" на площадке педколледжа имени Андрухаева. Британская театральная труппа The Barking Dog Theatre уже около 40 лет проводят представления для детей, школьников, студентов в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии. Молодежь юга страны смогла не только пообщаться с носителями английского языка, но и принять участие в представлении.

На факультете иностранных языков АГУ начался первый письменный этап олимпиады по английскому языку по международным стандартам, проводимый в двух возрастных категориях - для детей 9-11 лет и 12-15 лет. Его участниками стали около 50 школьников Адыгеи, Краснодара, Ставрополя и Невинномысска, пояснила директор центра АГУ.

"Победители первого этапа будут допущены к собеседованию по скайпу с представителями школы BLS (Великобритания), оно пройдет с 15 января по 15 февраля. Победителей в каждой возрастной категории определит директор школы BLS. Главный приз - двухнедельное обучение в британской школе Bury St. Edmunds school с бесплатным проживанием, питанием и экскурсионно-развлекательной программой, проект реализуем будущим летом", - добавила Макерова.