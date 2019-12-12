Госдума приняла во втором чтении законопроект об электронном нотариате

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, которым вводится порядок оказания широкого ряда нотариальных услуг в электронном виде.

Согласно тексту, к действиям нотариуса, которые могут совершаться в электронном виде, будут отнесены "свидетельствование верности перевода документа на другой язык, передача электронных документов физическим и юридическим лицам, принятие в депозит безналичных денежных средств, совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке, обеспечение доказательств в виде осмотра информации через интернет, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества". Кроме того, в электронной форме теперь можно будет удостоверять равнозначность электронного документа другому электронному документу, изготовленному в ином формате.

Вводится возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны, - через электронную систему нотариата, без совместного присутствия сторон сделки. "Достоверность волеизъявлений в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом. Это может быть востребовано, когда лица, заключающие важную сделку, находятся далеко друг от друга, например, в разных регионах", - пояснил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Закрепляется, что нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном. Электронные документы будут храниться в единой информационной системе нотариата. Федеральная нотариальная палата создаст условия для получения через интернет по запросу заявителя в круглосуточном режиме сведений об открытии наследственного дела.

"Для удаленного совершения нотариального действия заявитель должен направить нотариусу через единую информационную систему нотариата (либо через портал госуслуг) заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме. Нотариус проверяет электронную подпись и не позднее пяти рабочих дней после оплаты изготавливает нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и на бумажном носителе", - пояснил Крашенинников.

Как указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятием данного законопроекта депутаты существенно упрощают для граждан и бизнеса "получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме". Так, "заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде". Если же у человека по какой-либо причине отсутствует паспорт или нотариус сомневается в соответствии личности гражданина предъявленному им документу, после принятия закона идентифицировать клиента можно будет с помощью уже действующей в России единой биометрической системы, продолжил Володин. Законопроект о цифровом нотариате, утверждал он, "станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики".