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Фотовыставка, посвященная героям России, открылась в Совете Федерации

Всего представлено 20 портретов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Презентация фотовыставки о героях России "Герои среди нас" состоялась в четверг на первом этаже здания Совета Федерации. Как передает корреспондент ТАСС с места события, там представлены 20 портретов людей, героически проявивших себя, выполняя служебный долг.

"На сегодняшний день интерес к героям повышается, особенно со стороны молодого поколения - дети интересуются жизнью каждого героя, интересуются, какой жизненный путь пришлось преодолеть каждому из них для получения этого звания", - сказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев.

Он напомнил, что всего в Советском Союзе звания Героя были удостоены 12762 человек. Среди них дважды звания были удостоены 154 человека, трижды Героями Советского Союза стали три человека, четыре раза получили это звание два человека. В России 1108 человек получили звание Герой России, из них 484 человек - посмертно.

Бондарев обратился к присутствующим на торжественном мероприятии юнармейцам. "Ребята, в вашей жизни всегда есть место для подвига. Во-первых, это, конечно, ваша учеба, а во-вторых, возьмите за правило никогда не проходить мимо непорядка или когда кого-то обижают. Знайте, что подготовить себя заранее невозможно, но не проходить мимо, не быть равнодушным в вашем возрасте можно и нужно", - подчеркнул он.

После церемонии открытия и концерта юные участники осмотрели представленную экспозицию. Всего было представлено 20 плакатов с портретами героев. Среди них, в частности, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу; зампредседателя СФ, заслуженный спасатель Юрий Воробьев; председатель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов; начальник Службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Москве Евгений Чернышев.

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