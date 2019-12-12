МИД РФ пригласил зарубежных журналистов посетить в Москве ярмарку народных ремесел

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила иностранных журналистов на выставку-ярмарку народных ремесел в "Экспоцентре", которая в эти дни проходит в Москве.

"Недавно узнала, что следующий год будет годом народных промыслов и ремесел в нашей стране, - сказала она. - Мы, наверное, посвятим этому не одну экспозицию в следующем году, которую развернем в пресс-центре МИД РФ, чтобы ознакомить в том числе зарубежных корреспондентов и журналистов с нашей культурой, нашими традициями".

"Я хотела бы пригласить зарубежных корреспондентов, которые работают в России, на выставку-ярмарку народных промыслов и ремесел, которая называется "Ладья. Зимняя сказка", - продолжила дипломат. - Проходит она с 11 по 15 декабря в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", не так далеко от МИД".

Официальный представитель МИД РФ добавила, что на выставке представлены промыслы мастеров, художников, ремесленников, творческих объединений из 49 регионов России. "Много мероприятий в программе - от образовательных форумов до мастер-классов. Целая часть отдельной экспозиции будет посвящена и Великой Отечественной войне в произведениях художников и мастеров народных промыслов", - резюмировала Захарова.