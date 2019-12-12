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Дума сокращает срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство в упрощенном режиме

Срок предлагают сократить до трех месяцев для заявлений, поданных на территории России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Согласно действующим нормам, по общему правилу рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев со дня их подачи.

Этот срок предлагается сократить до трех месяцев, при этом речь идет о заявлениях, поданных на территории РФ. При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев.

Документ разработан в соответствии с поручением президента РФ и планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах концепции государственной миграционной политики.

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Россия
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