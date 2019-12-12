Путин: нужно свести к минимуму возможность ущемления прав человека в новых законах

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Законодатели в России при принятии новых законов не должны отступать от мировых стандартов в сфере прав и свобод человека. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда РФ.

Он отметил, что закон - это практически всегда компромисс интересов. "При этом важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека", - сказал Путин, отметив, что само по себе декларирование прав в Конституции "не означает, к сожалению, на практике их соблюдение".

"Нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более - их отрицание", - подчеркнул глава государства.

Законодательство в цифровой сфере

Путин заявил, что новое законодательство в цифровой сфере в РФ должно соблюдать баланс между задачами технологического прогресса и защиты прав и свобод человека.

Он отметил, что развитие общества "требует все нового и нового осмысления Конституции". "Важная тема - внедрение цифровых технологий, что требует создания соответствующей правовой базы", - сказал Путин, подчеркнув, что на основе толкования положений конституции "будет развиваться новое законодательство в сфере, которая только формируется, где приходится по сути идти непроторенным путем".

"Прежде всего это касается обеспечения должного баланса между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека", - подчеркнул президент.

Позиция Конституционного суда

Путин расказал, что позиция Конституционного суда РФ по тем или иным вопросам учитывается правительством страны во время споров вокруг разработки новых законопроектов.

Он подчеркнул, что постановления КС охватывают все сферы правовых отношений, и эти "правовые позиции учитываются при создании законов и в правоприменительной практике".

"Мы неоднократно, когда с коллегами из правительства собираемся и думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии - а у нас эти вопросы обсуждаются очень открыто, по существу, и в спорах очень часто рождаются решения - кто-то из оппонентов ссылается в обосновании своей позиции на позицию Конституционного суда по тем или иным вопросам. Это практика, с которой мы все время имеем дело", - сказал Путин.

По словам президента, Конституционный суд РФ на протяжении всей своей деятельности доказывает свою восстребованность как надежного хранителя конституционного порядка, что имеет огромное значение и для укрепления суверенитета страны, и для развития экономики, и для защиты прав и свобод граждан и для обеспечения общественной и политической стабильности. "Вы хорошо знаете, насколько всеобъемлющим и одновременно четким в своих целях, ценностях и смыслах является содержание основного закона и насколько богат потенциал его развития, который последовательного раскрывается в принимаемых законодательных актах", - сказал Путин.

Глава государства поздравил судей КС с Днем Конституции и отметил, что от глубокого понимания основного закона и его принципов напрямую зависит качество новых нормативных актов, и в этой связи "невозможно переоценить роль Конституционного суда, который осуществляет контроль над деятельностью законодателей".