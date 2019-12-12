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Всероссийский инклюзивный ресурсный центр в Самаре начнет работу в новом здании в 2020 г.

На развитие центра выделили президентский грант в размере 21, 8 млн рублей

САМАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Всероссийский инклюзивный ресурсный центр, созданный в Самаре по президентскому гранту, начнет полноценную работу в новом здании осенью 2020 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель центра Алексей Транцев.

"Мы рассчитываем, что центр откроется осенью следующего года, в сентябре", - сказал Транцев.

Инклюзивный ресурсный центр получил на развитие президентский грант в размере 21,8 млн рублей. Центр будет располагаться в здании, которое безвозмездно предоставила администрация Самары. Здание пустовало 12 лет, сейчас там проводится капитальный ремонт, в том числе силами волонтеров и благотворителей.

Как отмечает Транцев, центр будет располагаться на первом этаже. "Это удобно для маломобильных граждан. Там нет порогов, лестниц, не нужны лифты - людям с костылями и колясками не нужно будет скакать по лестницам. Все комфортно и безопасно", - сказал он. По его словам, обустраиваются также удобные для всех вход и туалет.

Инклюзивный центр полного цикла в Самаре - единственный в России, его создали для повышения уровня социальной активности людей с инвалидностью и их вовлечения в социально-экономические и культурные процессы. Инклюзивной командой проекта будет развиваться четыре направления работы: туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы, волонтерство. В начале декабря в Самаре состоялся инклюзивный бал-маскарад, ставший первым проектом центра.

Теги
РоссияСамарская область
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