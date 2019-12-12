Захарова заявила, что Лондон игнорирует угрозу жизни Ассанжа

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который содержится в следственном изоляторе британской тюрьмы, находится под угрозой, однако Лондон игнорирует тревожные сигналы врачей и правозащитников. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что Ассанж помещен в тюрьму максимально строгого режима "Белмарш" на юго-востоке Лондона, которую неофициально называют "британским Гуантанамо". "Обращение с ним квалифицируется как жестокое, - отметила она. - Правозащитники регулярно приводят факты, которые свидетельствуют, что Ассанж, будучи тяжело больным, постоянно подвергается жесточайшим психологическим пыткам".

В этой связи дипломат напомнила об опубликованном в интернете открытом письме медиков из Великобритании и других стран в адрес британского министра внутренних дел с просьбой перевести Ассанжа из тюрьмы в любой медицинский центр для обследования квалифицированными специалистами. "По утверждению более 60 врачей, в отсутствие такой помощи есть серьезные основания полагать, что Ассанж может умереть в тюрьме еще до проведения судебного слушания, а оно назначено на февраль 2020 года", - констатировала она.

"Налицо полное игнорирование официальным Лондоном угрозы жизни и здоровья журналиста, который находится в заточении многие годы, а сейчас просто брошен в застенки и содержится в условиях, в которых содержатся самые опасные преступники, - продолжила Захарова. - Сложившаяся вокруг Ассанжа ситуация наглядно демонстрирует нарушение западным миром, в частности Великобританией, которая причисляет себя к образчикам демократических стандартов, всех мыслимых законов, правил и норм, которые регулируют и гарантируют свободу средств массовой информации и безопасность журналистов. Это пример того, как выглядит политика двойных стандартов в реалии: выглядит неприглядно. Государства, которые учат других и указывают всем остальным, когда речь идет о защите прав человека и свободы слова, полностью забывают о провозглашаемых ими же самими ценностях ради обеспечения собственных интересов".

"Как бы это ни печально звучало, но в настоящее время вопрос, по всей видимости, заключается лишь в том, насколько далеко готовы пойти британцы и их партнеры в своем желании не просто отомстить журналисту, а на самом деле расправиться с ним. И это только за то, что человек профессионально делал свою работу в качестве журналиста, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Это настоящая политическая расправа с использованием самых страшных мер воздействия на человека".