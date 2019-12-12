Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве. В траурной церемонии приняли участие вдова Елена Батурина, родственники и близкие, руководство администрации Кремля, члены правительства, политические и общественные деятели.

Ранее в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Лужковым, проводить в последний путь политика пришли тысячи людей и высокопоставленные гости. В их числе президент РФ Владимир Путин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра столицы Петр Бирюков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Территорию кладбища оцепили сотрудники полиции и Росгвардии. Гроб с телом покойного привезли в 14:15, сразу после этого под звуки марша гости отправились к месту захоронения. В церемонии принял участие почетный караул московского гарнизона, который исполнил гимн России. Солдаты дали в воздух три торжественных залпа.

По окончании церемонии к могиле Лужкова возложили цветы и венки. В церемонии похорон бывшего мэра приняли участие сотни человек.