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Умер Юрий Лужков

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

В траурной церемонии приняли участие вдова Елена Батурина, родственники и близкие, руководство администрации Кремля, члены правительства, политические и общественные деятели
Могила Юрия Лужкова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Могила Юрия Лужкова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве. В траурной церемонии приняли участие вдова Елена Батурина, родственники и близкие, руководство администрации Кремля, члены правительства, политические и общественные деятели.

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Биография Юрия Лужкова

Ранее в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Лужковым, проводить в последний путь политика пришли тысячи людей и высокопоставленные гости. В их числе президент РФ Владимир Путин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра столицы Петр Бирюков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Территорию кладбища оцепили сотрудники полиции и Росгвардии. Гроб с телом покойного привезли в 14:15, сразу после этого под звуки марша гости отправились к месту захоронения. В церемонии принял участие почетный караул московского гарнизона, который исполнил гимн России. Солдаты дали в воздух три торжественных залпа.

По окончании церемонии к могиле Лужкова возложили цветы и венки. В церемонии похорон бывшего мэра приняли участие сотни человек.

Теги
Лужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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