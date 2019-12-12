Госдума дает право иностранцам - собственникам жилья в РФ выступать принимающей стороной

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает право иностранным гражданам - собственниками жилых помещений в России право выступать принимающей стороной для других иностранцев.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане не вправе ставить других иностранцев на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Исключения предусмотрены для высококвалифицированных специалистов. По мнению кабмина, это ущемляет право распоряжаться своим имуществом.

Законопроектом устанавливается возможность для граждан РФ, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, находящихся за границей и владеющих жилыми помещениями на территории России, выполнять обязанности принимающей стороны через представителя.

Документом также предлагается уравнять в правах и обязанностях постоянно и временно проживающих иностранцев в части постановки на миграционный учет по месту пребывания. Кроме того, инициатива предусматривает возможность подачи уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в электронной форме через портал госуслуг.