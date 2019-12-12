В фонд Новгородского музея-заповедника передали редкую икону XVIII века

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Коллекция Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (НГОМЗ) с помощью попечительского совета, появившегося у музея летом, пополнилась уникальной иконой "Богоматерь Боголюбская Московская" с изображением Московского Кремля XVIII века. Об этом в четверг сообщила пресс-служба музея.

"Икон подобной иконографии сохранилось крайне мало. На сегодняшний день в музейных собраниях известны два подобных списка меньшего размера: первый - икона в серебряном окладе 1784 года - хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, второй - в собрании Московского государственного музея-заповедника "Коломенское", - говорится в сообщении.

Экспонат пополнил экспозицию новгородского музея благодаря попечительскому совету, появившегося у НГОМЗ по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина этим летом. Возглавил совет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Также сотрудники новгородского музея отмечают, что особенностью иконы является подробно переданная панорама Московского Кремля. "Прославление иконы "Богоматерь Боголюбская Московская" и появление в последней четверти XVIII века списков чудотворного образа связано с известным историческим событием - Чумным бунтом в Москве в 1771 года, в подавлении которого принимал участие фаворит императрицы Екатерины II граф Григорий Григорьевич Орлов", - добавляется в сообщении.

Во время Великой Отечественной войны икона повредилась. Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы НГОМЗ, теперь новгородским специалистам предстоит провести ее реставрацию, но до этого экспонат планируют показывать новгородцам. "Она [икона] будет представлена 20 января [2020 года] для тех, кто захочет ее увидеть пока еще без реставрационных работ, а после станет частью экспозиции, посвященной роли рода Орловых в истории России в бывшем доме графини Орловой-Чесменской", - сказала собеседница агентства.