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Трамп назвал "нелепым" присуждение Грете Тунберг звания "Человек года"

Американский лидер посоветовал экоактивистке поработать над своей проблемой с управлением гневом и расслабиться

ТАСС, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания "Человек года" журналом Time, назвав такое решение нелепым. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter.

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"Так нелепо. Грета должна работать над своей проблемой с управлением гневом, а потом пойти на хорошее старомодное кино с каким-нибудь другом! Расслабься Грета, расслабься!" - написал глава государства.

В среду американский журнал Time назвал Тунберг "Человеком года". В шорт-лист претендентов на это звание вошли также президент Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге.

Теги
СШАТрамп, ДональдТунберг, Грета
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