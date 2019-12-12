Трамп назвал "нелепым" присуждение Грете Тунберг звания "Человек года"

ТАСС, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания "Человек года" журналом Time, назвав такое решение нелепым. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter .

Человек года TIME. Редакция против читателей

Человек года TIME. Редакция против читателей Американский журнал выбрал Человека года-2019

"Так нелепо. Грета должна работать над своей проблемой с управлением гневом, а потом пойти на хорошее старомодное кино с каким-нибудь другом! Расслабься Грета, расслабься!" - написал глава государства.

В среду американский журнал Time назвал Тунберг "Человеком года". В шорт-лист претендентов на это звание вошли также президент Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге.