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Ангелу Меркель признали самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Лидером рейтинга она становится в девятый раз
Канцлер ФРГ Ангела Меркель AP Photo/Markus Schreiber
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© AP Photo/Markus Schreiber

ТАСС, 12 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в девятый раз подряд признана самой влиятельной женщиной года по версии американского журнала Forbes. Об этом издание сообщило в четверг на своем сайте.

Второе место досталось председателю Европейского центрального банка Кристин Лагард, третью строчку заняла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась на четвертом месте. Пятерку самых влиятельных женщин замыкает президент американской автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра.

В первую десятку списка также попали супруга основателя компании Microsoft Билла Гейтса филантроп Мелинда Гейтс, глава американской финансовой корпорации Fidelity Investments Абигейл Джонсон, председатель совета директоров испанского банка Santander Ана Ботин, президент корпорации IBM Джинни Рометти, а также президент компании Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53-м месте рейтинга Forbes. Шведская экоактивистка Грета Тунберг расположилась на 100-й строчке.

Теги
Меркель, Ангела
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