Трутнев обсудит в правительстве РФ идею понизить пенсионный возраст жителям ДФО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудит с социальным блоком правительства РФ вопрос о возможности понизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

"Я не могу, не посоветоваться с теми, кто непосредственно занимается вопросами, связанными с пенсионным обеспечением, коллегами, которые занимаются вопросами пенсионного обеспечения <...>. Я могу обещать, что поговорю с ними. <...> Мы посмотрим, эту мысль, насколько она реализуема", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о возможности понизить пенсионный возраст для дальневосточников.

Как сообщила 12 ноября газета "Известия", глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов считает, что для жителей региона возраст выхода на пенсию должен быть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующее предложение было направлено в правительство РФ, однако кабмин, по данным издания, документ не поддержал. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей, однако источники и порядок финансирования такого вида расходных обязательств не определены.

Позже Харитонов заявил, что проект закона планируется доработать, распространив инициативу и на Арктическую зону РФ. По его словам, возможность получить льготы будет привлекать людей на северные территории.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.