{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трутнев обсудит в правительстве РФ идею понизить пенсионный возраст жителям ДФО

Ранее с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудит с социальным блоком правительства РФ вопрос о возможности понизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

На эту тему

"Я не могу, не посоветоваться с теми, кто непосредственно занимается вопросами, связанными с пенсионным обеспечением, коллегами, которые занимаются вопросами пенсионного обеспечения <...>. Я могу обещать, что поговорю с ними. <...> Мы посмотрим, эту мысль, насколько она реализуема", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о возможности понизить пенсионный возраст для дальневосточников.

Как сообщила 12 ноября газета "Известия", глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов считает, что для жителей региона возраст выхода на пенсию должен быть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующее предложение было направлено в правительство РФ, однако кабмин, по данным издания, документ не поддержал. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей, однако источники и порядок финансирования такого вида расходных обязательств не определены.

Позже Харитонов заявил, что проект закона планируется доработать, распространив инициативу и на Арктическую зону РФ. По его словам, возможность получить льготы будет привлекать людей на северные территории.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Авиасообщение между Волгоградом и Астраханью в 2020 году возобновится
Полеты не осуществлялись на протяжении 30 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС